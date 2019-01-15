Son Dakika Haberleri: Almanya'dan Gelen Zayıf Veri Etkisiyle Euro Değer Kaybetti

Almanya'dan Gelen Zayıf Veri Etkisiyle Euro Değer Kaybetti

1 saat önce

– Almanya'dan gelen, büyümenin son beş yılın en düşük düzeyinde gerçekleştiğini gösteren, veriler etkisiyle, euro Salı günü seansın en düşük değerine geriledi.

Almanya'dan Gelen Zayıf Veri Etkisiyle Euro Değer Kaybetti, System.String[]
Almanya'dan gelen, büyümenin son beş yılın en düşük düzeyinde gerçekleştiğini gösteren, veriler etkisiyle, euro Salı günü seansın en düşük değerine geriledi.

Almanya gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 1.5 artması ve ihracatta görülen artış yavaşlaması, ithalattaki yavaşlamanın onüne geçmesi ülkenin ticaret dengesini olumsuz etkiledi.

Almanya hükümeti, Çin ve parasal birlikte görülen küresel aktivite düşüşü, otomobil emisyonları ile ilgili yeni standartlar ve deniz nakliyatını etkileyen düşük su seviyelerini yavaşlamaya sebep olarak gösterirken, Almanya İstatistik Ofisi (Destatis), üçüncü çeyrekte görülen daralma sonrasında ekonominin yeniden yükselişe geçeceğini açıkladı.

Gelişmeler etkisiyle euro;

dolar karşısında yüzde 0.35 değer kaybederek 1.1491 düzeyine,

sterlin karşısında yüzde 0.25 değer kaybederek 0.88805 düzeyine geriledi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:13 Kaynak: DHA

Ekonomi
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