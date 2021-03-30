Almanya'dan gelip, Türkiye'de mide küçültme ameliyatı oldu - Son Dakika

ALMANYA'da fabrikada çalışan işçi Hasan Yavuz (47) düzensiz beslenme sonucu 130 kiloya ulaşınca Türkiye'ye gelerek mide küçültme ameliyatı oldu. Başarılı geçen ameliyat ile 9 kilo veren Yavuz, 85 kiloya düşmeyi hedefliyor.

Almanya'da lastik fabrikasında çalışan evli ve 2 çocuk babası Hasan Yavuz, düzensiz beslenme sonucu 130 kiloya ulaştı. Aşırı kilo nedeniyle kalp, damar, şeker ve solunum rahatsızlıkları başlayan Yavuz, mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdi. Bunun üzerine internette araştırma yapan Yavuz, Almanya'da bu tür ameliyatların belirli bir kitle endeksine gelindiğinde yapıldığını ve fiyatların da çok yüksek olduğunu öğrendi. Yavuz daha sonra, daha önce mide küçültme ameliyatı olan arkadaşının tavsiyesi üzerine Türkiye'ye gelerek, Ankara'da özel klinikte ameliyat oldu. Yavuz, başarılı geçen ameliyat ile 9 kilo verdi.

Yavuz, Türkiye'de mide küçültme ameliyatının Almanya'dan daha sık yapıldığını belirterek, "Almanya'da bu tip günde 50 ameliyat yapılıyorsa Türkiye genelinde toplam 200-300 ameliyat yapılıyor. Bundan dolayı ameliyat olmak için Ankara'yı seçtim. Diğer profesör doktorlarımızın da çok iyi olduğuna inanıyorum. Türkiye'deki doktorlarımızın hepsine güvenim sonsuz" dedi.Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Oktay Banlı ise, bu tür ameliyatların Türkiye'de çok sık yapılan ameliyatlar olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Artık ülkemizde çok güvenilir cerrahlarımız var. Sonuçlarımız da çok iyi. Sadece ülkemizin vatandaşları değil Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları da gelip ülkemizde ameliyat oluyorlar. Güvenerek ameliyat oluyorlar. Bu hastamız da onlardan birisi. Ayrıca yabancı hastalar da, bu hastalarımızı ülkelerinde görüp gelip ülkemizde ameliyatlarını güvenli bir şekilde oluyorlar. Bu sayı da her gün giderek artmakta. Bu hastamız da bize başvurdu. Ameliyattan önce tüm tetkikleri yapıldı. Ameliyata engel bir durumu olmadığı görüldü. 130 kiloydu. Hastamıza mide küçültme ameliyatı, tüp mide ameliyatı yaptık. Hastanede 3 gün yattı. Ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Şimdi Almanya'ya uğurluyoruz."