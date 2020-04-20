Almanya'dan getirilen 132 Türk vatandaşı karantinaya alındı - Son Dakika

Uçakta ateşleri ölçülerek otobüslere bindirilen Türkler, gözlem altında tutulacakları Latife Hanım Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdu'na getirildi.

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