Almanya'dan getirilen 132 Türk vatandaşı Uşak'ta karantinaya alındı - Son Dakika

Almanya'dan getirilen 132 Türk vatandaşı Uşak'ta karantinaya alındı

Almanya'dan, Türkiye'ye getirilen 132 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Uşak'ta öğrenci yurduna karantinaya alındı.

Almanya'dan, Türkiye'ye getirilen 132 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Uşak'ta öğrenci yurduna karantinaya alındı. Frankfurt Havalimanı'ndan 132 yolcusuyla kalkan Türk Hava Yollarına ait uçak, Uşak Havalimanı'na indi.

Uçakta ateşleri ölçülerek otobüslere bindirilen Türkler, gözlem altında tutulacakları Latife Hanım Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdu'na getirildi.

Yurttaki tek kişilik odalara yerleştirilen Türk vatandaşlarının, 14 günlük karantina süreci tamamlanınca gidecekleri noktalara yönlendirileceği bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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