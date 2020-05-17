Almanya'dan getirilen 157 kişi Kayseri'ye ulaştı - Son Dakika

Korona virüs tedbirleri kapsamında Almanya'nın Fraknfurt şehrinden yurda getirilen 3'ü çocuk 157 kişiyi taşıyan uçak, Erkilet Havaalanına ulaştı. Sağlık kontrollerinden geçerek otobüslere alınan 157 kişi, karantinaya alınmak üzere yoğun güvenlik önlemleri alınarak kalacakları Talas ilçesinde bulunan Melikgazi Yurduna yerleştirildi. Afad ekipleri uçakta bulunan engelli vatandaşlarla yakından ilgilendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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