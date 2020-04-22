Almanya'dan getirilen 187 Türk, Kütahya'da yurtlara yerleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'dan getirilen 187 Türk, Kütahya'da yurtlara yerleştirildi - Son Dakika

Almanya'dan getirilen 187 Türk, Kütahya'da yurtlara yerleştirildi

6 saat önce

ALMANYA'dan uçakla Kütahya'ya getirilen 187 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantinaları için Dumlupınar Üniversitesi merkez kampüste bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait yurtlara yerleştirildi.

Almanya'dan getirilen 187 Türk, Kütahya'da yurtlara yerleştirildi, System.String[]

ALMANYA'dan uçakla Kütahya'ya getirilen 187 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantinaları için Dumlupınar Üniversitesi merkez kampüste bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait yurtlara yerleştirildi.

Almanya'nın Köln kentinden alınan 187 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Türk Hava Yollarına ait uçakla Kütahya'ya getirildi. Zafer Havaalanına inen uçakta bulunan Türk vatandaşları, ilk olarak burada sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından 187 Türk vatandaşı, polisin yanı sıra AFAD ekipleri eşliğinde Hava Alanı Şube Müdürlüğü tarafından pasaport kontrolünden geçtikten sonra otobüslere bindirilerek, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliye Çelebi Yerleşkesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı Yesevi ve Dumlupınar öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

'ÇOK ŞÜKÜR TÜRKİYE'YE GELDİK'

Almanya'dan gelenler arasındaki Hüdayi Tuzkaya, Türkiye'ye döndüğü için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Türkiye'ye geldik, hoş geldik sefa geldik. Sizleri gördük memnun olduk sevindik. Çok şükür Allah'a ulaştık Türkiye'mize. Hepsine teşekkür ederim cümlesine teşekkür ediyorum. Uzun yıllardır Almanya'daydım emekli oldum. Gelip gidiyordum son üç aydır oradaydım ve döndüm" dedi.

'3 AYDIR DÖNEMİYORDUM'

Yolculardan Semra Lale de 3 aydır Almanya'da olduğunu koronavirüs nedeniyle dönüş yapamadığını belirterek, "Mutluyum Türkiye'ye döndüğüm için yaklaşık 3 aydır Almanya'daydım. Dönüş yapamıyordum iptal olmuştu. Konsolosluğa müracaat ettik bugün dönüş yaptılar Köln Havalimanından hareket ettik, Kütahya'ya geldik. Herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Koronavirüs nedeniyle 14 günlük karantinada kalacak olan Türk vatandaşlarının ihtiyaçları, Kütahya Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Türk Kızılay ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce karşılanacağı belirtildi.


Kütahya, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 03:26 Kaynak: DHA

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