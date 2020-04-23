Almanya'dan getirilen 279 Türk vatandaşı ile 50 Alman uyruklu yolcu karantinaya alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Almanya'dan getirilen 279 Türk vatandaşı ile 50 Alman uyruklu yolcu karantinaya alındı - Son Dakika

Almanya'dan getirilen 279 Türk vatandaşı ile 50 Alman uyruklu yolcu karantinaya alındı

6 saat önce

Almanya'dan Türk Hava Yolları uçağıyla Türkiye'ye getirilen 279 Türk vatandaşı ile 50 Alman uyruklu yolcu (Covid-19) önlemleri kapsamında 14 gün karantinaya alınmak üzere Ankara Gölbaşı'ndaki KYK yurtlarına yerleştirildi.

Almanya'dan getirilen 279 Türk vatandaşı ile 50 Alman uyruklu yolcu karantinaya alındı, System.String[]

Almanya'dan Türk Hava Yolları uçağıyla Türkiye'ye getirilen 279 Türk vatandaşı ile 50 Alman uyruklu yolcu (Covid-19) önlemleri kapsamında 14 gün karantinaya alınmak üzere Ankara Gölbaşı'ndaki KYK yurtlarına yerleştirildi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Almanya'dan getirilen 329 yolcu, saat 01.00'de Türk Hava Yolları'na ait uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.


Türkiye'ye getirilen yolcuların arasında Türklerle evli Alman kökenli yolcular da yer aldı. Yolcular, aprona iniş yapan uçağa giren sağlık görevlilerinin sağlık taramasının ardından pasaport kontrolleri yapılarak apronda hazır bulunan otobüslerle Gölbaşı'na götürülerek 14 gün karantinada kalacakları Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi. - ANKARA

Almanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 05:19 Kaynak: İHA

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