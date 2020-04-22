Almanya'dan getirilen 285 kişi Yozgat'a getirildi - Son Dakika
Son Dakika Genel Almanya'dan getirilen 285 kişi Yozgat'a getirildi - Son Dakika

Almanya'dan getirilen 285 kişi Yozgat'a getirildi

34 dakika önce

Almanya'dan getirilen 285 kişi Yozgat'a getirildi Almanya'dan Yozgat'ta gelen biri çocuk 285 Türk vatandaşı, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulmak üzere Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

Almanya'dan getirilen 285 kişi Yozgat'a getirildi

YOZGAT - Almanya'dan Yozgat'ta gelen biri çocuk 285 Türk vatandaşı, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulmak üzere Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

Dün akşam saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na gelen 285 Türk vatandaşı, polis eşliğinde 11 otobüs ile Yozgat'a getirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Sürmeli Öğrenci Yurduna getirilen vatandaşlara maske dağıtılıp ateş ölçümleri yapıldı. Daha sonra vatandaşlar, yurtta tek kişilik olarak hazırlanan odalara yerleştirildi.

Vatandaşların 14 günlük karantina sürecinde ihtiyaçları Türk Kızılayı ve AFAD tarafından karşılanacağı belirtildi.

Yurda dönen vatandaşlardan Gönül Sevinç Akyıldız, "Çok mutluyuz, devletimize teşekkür ederiz bu hakkı bize tanıdığı için 14 gün boyunca burada kalacağız" dedi.

Seyfullah Koç ise "Uzun zamandır yurt dışındayız, topraklara döndük çok şükür, memleketimizdeyiz. Emeği geçenlerden Rabbim razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu hakkı tanıdığı için çok teşekkür ediyorum. 14 gün buradayız inşallah sağ salim eve döneriz" şeklinde konuştu.

Osman Nuri Yeşilyurt isimli vatandaşta yurda döndüğü için mutlu olduğunu söyleyerek "Yurdum benim cennetim, yurduma döndüğüm için çok sevinçli ve mutluyum. Avrupa'yı gördüm bu ülkeye kem gözle bakanlar Türkiye'nin nasıl büyük bir devlet olduğunu görsünler. Rabbime şükürler olsun ülkemize döndük. Avrupa'da maske bile vermiyorlar, böyle devleti hiçbir yerde göremezsiniz. 14 gün değil 114 gün kalırım, aç susuz kalır ama yine de ülkemde kalırım" ifadelerine yer verdi.

Almanya'dan getirilen 285 kişi Yozgat'a getirildi

Almanya, Yozgat, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 02:52 Kaynak: İHA

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