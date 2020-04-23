Almanya'dan getirilen 329 kişi, Ankara'da KYK yurduna yerleştirildi - Son Dakika

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Almanya'dan getirilen 329 kişi, Ankara'da KYK yurduna yerleştirildi
6 saat önce
Almanya'dan getirilen 329 kişi, Ankara'da KYK yurduna yerleştirildi.
Almanya'dan getirilen 329 kişi, Ankara'da KYK yurduna yerleştirildi
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 05:55 Kaynak: DHA
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