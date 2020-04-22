Almanya'dan getirilen 355 kişi, Muğla'da yurda yerleştirildi - Son Dakika

ALMANYA'dan uçakla getirilen 355 kişi, koronavirüs önlemleri kapsamında 14 gün karantinaya alınmak üzere Muğla'daki Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurda yerleştirildi.

Almanya'dan 355 kişinin taşındığı uçak, Dalaman Havalimanı'na indirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen aralarında çocuklarında bulunduğu 355 kişi, otobüslerle Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'ye getirildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait 10 otobüsle getirilen Türk vatandaşları, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında 14 gün karantinaya alınmak üzere Kredi ve Yurtlar Kurumu Muğla İl Müdürlüğü'ne bağlı Milli Piyango Yurdu'na yerleştirildi. Polis, AFAD, UMKE, Kızılay ve sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu yurtta karantinaya alınanların kayıtları yapıldı.