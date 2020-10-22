Almanya'dan getirilen Kovid-19 aşısı gönüllülere uygulanmaya başlandı - Son Dakika

Almanya'dan getirilen Kovid-19 aşısı gönüllülere uygulanmaya başlandı

22.10.2020 16:19

Almanya'dan gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, gönüllü sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Almanya'dan gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, gönüllü sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Dünyada 44 bin kişi üzerinde denenmesi planlanan aşının, Türkiye'de 9 merkezde yetmişer kişi üzerinde denenmesi ön görülüyor.

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Saadettin Hülagü, gazetecilere, aşı çalışmalarının sürdüğünü belirterek, bir önceki aşının Çin'den geldiğini ve sağlık çalışanları üzerinde test edildiğini, uygulamasına bugün başlanan aşının ise Almanya'dan geldiğini söyledi.

Hülagü, yerli aşı çalışmalarında da sona yaklaşıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Ülkemizdeki aşı çalışmalarının da 2 hafta içinde yürürlüğe gireceğini biliyoruz. Tabii bu çalışmaların faz dönemleri var, 1, 2, 3, 4 diye. Şu an faz 3 çalışması. Bu çalışmaların sonucunda, önümüzü biraz daha göreceğiz. Aşıya karşı vücuttaki antikorların ne düzeyde oluştuğu, ne kadar süre koruyucu olacağı gibi... Bu süreç toplumsal bağışıklık açısından da önemli. Kendi aşımızın da inşallah 2 hafta sonra insan çalışmaları başlıyor. Önceki Çin aşısında bir yan etki görülmedi, bunda da göreceğimizi sanmıyorum." diye konuştu.

Uygun aşının bulunması halinde temininde ve uygulamasında herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmediğini ifade eden Hülagü, öncelikle sağlık çalışanları ve yüksek risk altındakilerden başlamak üzere toplumda aşı çalışmalarının sürdürüleceğini kaydetti.

Hülagü, aşı çalışmalarının yanında ilaç çalışmalarının da devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk de aşı çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Cantürk, "Aşı yapılıyoruz diye koruyuculuğu ilanihaye devam edecek anlamına gelmiyor. Bu koruyuculuğun belli bir süresi olacaktır. Onun için genel kural olarak temizlik, maske ve mesafe kuralına özen gösterilmesinin altını özellikle çizmek istiyorum." dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıla Akhan ise Almanya'dan gelen aşının faz 3 çalışmasının yapıldığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Ülkemizde 9 merkezde aynı anda başlıyor. Her merkez 70 kadar sağlıklı gönüllü alacak. 89 yaşa kadar üst sınır var. 18'den 89 yaş arası... Herhangi bir kronik rahatsızlık olması da önemli değil, yapılabiliyor. Aşıların ikinci dozu 21. günde yapılacak. Sürekli tarayacağız ve kontrollü bir şekilde gidecek, yan etki ve enfektivetisini göreceğiz. Dünyada 44 bin kişi üzerinde, ülkemizde ise 9 merkezde yetmişer kişi üzerinde denenecek."

Aşının denenmesi için gönüllü olarak kaydını yaptıran Hakan Kutlu, hiçbir korku ya da endişe duymadığını belirterek, "Aslında genel olarak iğneden korkan bir insanım, aşı fobim var ama her şey yolunda gitti. Gönüllü olarak bu işe katkı sağlamak istedim. Umarım güzel sonuçlanır. Çalışmanın Türkiye'de yapıldığını duyar duymaz 'Ben bunun içinde olmalıyım, tarihi ana en önde tanıklık etmeliyim.' dedim." ifadelerini kullandı.

"Risk grubunun aşılanması büyük önem arz ediyor'

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) Başhekimi Doç. Dr. Fikret Halis, Kovid-19 ile mücadele çalışmalarında ilk gönüllülerinin hastanelerinden çıkmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Hastane olarak böyle bir çalışmaya katkı sağlamalarının insanlık yararına çalışmanın önemine dikkati çeken Halis, "Birçok basamağı olan çok merkezli bir aşı. Gerek yurt içinden gerek yurt dışından birçok merkezin dahil olduğu çalışma. Hastanemizde 32 kişilik gönüllü grubumuza aşıyı uygulayacağız." dedi.

Halis, aşı yapılan gönüllülerin belli bir dönem takibinin yapılacağını aktararak, "Herhangi bir yan etkilerinin olup olmadığı belirli süre takip edilecek. Herhangi bir sağlık sorunu ortaya çıktığında da erken müdahale açısından sürekli gözetim altında olacaklar. Özellikle risk grubundaki hastaların aşılanmasını önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gönüllü aşı yaptıran Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Kılıç da aşıya güvendiğini ve önemini vurgulamak için gönüllü olduğunu söyledi.

Aşıdan başarılı bir sonuç çıkacağını umut ettiğini dile getiren Kılıç, "Bu çalışmalarla inşallah herkese, bilime ve insanlığa faydası olur." dedi.

Almanya'dan getirilen Kovid-19 aşısı gönüllülere uygulanmaya başlandı
Almanya'dan getirilen Kovid-19 aşısı gönüllülere uygulanmaya başlandı
Almanya'dan getirilen Kovid-19 aşısı gönüllülere uygulanmaya başlandı
Almanya'dan getirilen Kovid-19 aşısı gönüllülere uygulanmaya başlandı

Türkiye, Sakarya, Kocaeli, Almanya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'dan getirilen Kovid-19 aşısı gönüllülere uygulanmaya başlandı - Son Dakika

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