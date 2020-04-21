Almanya'dan getirilen Türk vatandaşları Sinop'ta yurda yerleştirilmeye başlandı - Son Dakika

Almanya'dan getirilen Türk vatandaşları Sinop'ta yurda yerleştirilmeye başlandı

Almanya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirilen 237 vatandaş, karantina sürecini Sinop'ta geçirecek.

Almanya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirilen 237 vatandaş, karantina sürecini Sinop'ta geçirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, yaklaşan ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Almanya'dan THY uçağıyla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen vatandaşların Sinop'a sevki 10 otobüsle gerçekleşti. Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Mahmut Kefevi Kız Öğrenci Yurdu'nda görevliler tarafından karşılanan vatandaşlar, odalarına yerleştirilmeye başlandı. Emniyet ekipleri de yurt çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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