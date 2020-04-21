Almanya'dan getirilen Türk vatandaşları yurtta karantinaya alındı - Son Dakika

Kredi Yurtlar Kurumuna ait Gülpembe Hatun Yurdu'na yerleştirilen vatandaşlar burada 14 gün gözlem altında tutulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında Almanya'nın Frankfurt şehrinden kalkan Türk Hava Yolları 'na ait uçak gece saatlerinde, Ordu-Giresun Havalimanı'na indi.

Almanya 'dan getirilen Türk vatandaşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Giresun 'da bir öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

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