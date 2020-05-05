Almanya'dan getirilen Türk vatandaşlarının Giresun'daki karantina süresi tamamlandı - Son Dakika

Almanya'dan gelip yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Giresun'daki öğrenci yurdunda karantinaya alınan 210 Türk vatandaşı tahliye edildi.

Merkezdeki, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gülpembe Hatun Yurdu'nda 20 Nisan'da karantinaya alınan 210 vatandaşın karantina süreci sona erdi. Vatandaşların bugün sabah saatlerinden itibaren Türkiye'nin 45 iline otobüslerle yolculukları başladı.

Tahliye işlemlerini takip eden Vali Harun Sarıfakıoğulları, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, karantina süreci tamamlanan vatandaşları memleketlerine uğurladıklarını söyledi.

Vatandaşların yurtlardan memnun ayrıldığını ifade eden Sarıfakıoğulları, "Bu, devletimizin büyüklüğünün göstergesi. Burada görev yapan, çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Sarıfakıoğulları, Giresun'da son üç gün içerisindeki vaka sayılarının sıfır olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu bizi rehavete itmemeli, dikkatimizi etkilememeli. Sosyal mesafemizi korumak şartıyla izolasyon kurallarına dikkat etmek şartıyla biz pandemiyle mücadelemizi devam ettireceğiz. Bu noktada vatandaşlarımıza hassasiyetlerinden dolayı da teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten kurallara harfiyen uydular, bu başarının da mimarı oldular."

Giresun'daki son üç günlük verilerin oldukça iyi olduğunu belirten Sarıfakıoğulları, "Biz son 15 gündür tepe noktasını aşmış ve aşağıya doğru iniyorduk vaka sayıları itibarıyla. Hem izolasyonun hem sosyal mesafeye uymanın ve kurallara birebir riayet etmenin neticelerini hep beraber bugün görüyoruz. Bu başarı ekip başarısı, ilin başarısı." diye konuştu.

Yurttan tahliye olan Ayla Toy ise Almanya'ya kızının yanına gittiğini ve tekrar Türkiye'ye dönemediğini anlatarak, "Çok korktuk orada kalacağız diye. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız uçağı yolladı, bizi aldırdı. Biz ummuyorduk böyle güzel bir yere geleceğimizi. Allah Cumhurbaşkanımızdan, devletimizden, milletimizden razı olsun." ifadesini kullandı.