Son Dakika › Güncel › Almanya'dan getirilen vatandaşlar Kanuni Sultan Süleyman yurduna getirildi - Son Dakika
Almanya'dan getirilen vatandaşlar Kanuni Sultan Süleyman yurduna getirildi
23 dakika önce
Almanya'nın Münih kentinde bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını üzerine yurda gelmek isteyen Türkleri taşıyan ilk uçak İstanbul'a ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:49 Kaynak: AA
Almanya'nın Münih kentinde bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını üzerine yurda gelmek isteyen Türkleri taşıyan ilk uçak İstanbul'a ulaştı. Vatandaşlar, Yurtkur Kanuni Kultan Süleyman yurduna otobüslerle getirildi.
Son Dakika Koranavirüs ve soğuk algınlığı nasıl ayırt edilir? Uzman isim aradaki farkları açıkladı Diyarbakır'da imamlar, vatandaşlara "cemaatle namaz kılmayın" uyarısı yaptı Karantina yurduna gelecek olanlara bir öğrenci kolonya ve not bıraktı Merkel'in halefi Merz, Korona virüse yakalandı