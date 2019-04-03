Almanya'dan Gitti, Köyüne Muhtar Oldu

3 çocuk babası 54 yaşındaki Haydar Koç
, 1992 yılında elektrik akımına kapılması sonucu engelli kaldı. 1998'de tedavi amacıyla Almanya
'ya giden ve yerleşen Koç, 20 yıl sonra Hozat
ilçesine bağlı Kardelen köyüne döndü. 31 Mart yerel seçimlerinde muhtarlık için aday olan Koç, 2 rakibini geride bırakarak seçimi kazandı. Şimdi yurt dışında gördüğü projelerin bir kısmını köyünde hayata geçirmenin planını yaptığını belirten Koç, köy sakinleriyle birlikte eksiklikleri tespit ettiklerini söyledi.
'ÜÇTE BİRİNİ UYGULASAK...'
Koç, "Engelli ve yaşlılarımız için köyümüzde çok ciddi anlamda dizayn yapılması gerekiyor. Alt yapı, kaldırım, mezarlarımız ve köyümüzün çevre düzenlemesini yapmayı hedefliyoruz. Bu görevi de severek ve isteyerek üstlendim. Yurt dışında tespit ettiğim projelerin 3'te 1'ini köyümde uygulasam büyük oranda sıkıntı ve sorunları çözebiliriz diye düşünüyorum" dedi.'EN İYİ ŞEKİLDE YAPACAĞIM'
Projeleri kapsamında köyün alt yapısı, kaldırım, çevre düzenlemesi ve birlikte ortak yaşam koşullarını oluşturma hedefi olduğunu aktaran Koç, 5 yıllık süre içerisinde verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışacağını kaydetti. Çabası ve öz güveni olduğuna da değinen Koç, yetkililerin de aynı özveriyi göstererek sorunların çözümünü birlikte gerçekleştirmeyi hedeflediğini dile getirdi.