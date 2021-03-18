Almanya'dan HDP'nin kapatılmasıyla ilgili açıklama: PKK ile arasına net mesafe koymalı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle 609 sayfalık iddianame hazırlamış, Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) dava açılmıştı. İddianamede, HDP, "terör örgütü PKK-KCK'yı açıkça desteklemekten öteye geçerek onun bir organı gibi faaliyette bulunmakla" suçlanıyor.
Konu Türkiye gündeminde bomba etkisi yaratırken, muhalefet kapatma kararının yanlış olacağını vurguladı. Konuyla ilgili olarak Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından da bir açıklama yapıldı.
HDP'nin kapatılma davasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi ve Avrupa Birliği üyeliğine aday ülke olarak taahhüt ettiği en yüksek demokratik ve anayasal standartlara uymasının beklendiği kaydedildi.
Almanya'nın HDP'nin kapatılma sürecini endişeyle izlediği aktarılan açıklamada, "HDP davası orantılılık konusunda ciddi şüpheler uyandırıyor çünkü demokratik karar alma, tüm vatandaşların görüş ve çıkarlarının meşru bir temsilini gerektirir. Her şeyden önce, buna canlı bir muhalefet de dahildir. Bu nedenle, sonraki süreci çok dikkatli şekilde izleyeceğiz." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, HDP'den beklentilerinin de AB'nin terör örgütü listesinde yer alan PKK ile arasına net bir şekilde mesafe koyması olduğu vurgulanarak, "HDP'nin AB'nin terör örgütü listesinde yer alan PKK ile arasına net şekilde mesafe koymasını bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.
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