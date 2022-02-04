Üye Girişi
ALMANYA'DAN HİNDİSTAN'A PEDALLAYAN BİSİKLETLİ BURDUR'DA - Son Dakika

ALMANYA'DAN HİNDİSTAN'A PEDALLAYAN BİSİKLETLİ BURDUR'DA

04.02.2022 12:38

ALMANYA'nın Bonn kentinde yaşayan Milan Winkler (23), bisikletle Hindistan'a gitmek için çıktığı yolculukta, Burdur'a geldi.

ALMANYA'nın Bonn kentinde yaşayan Milan Winkler (23), bisikletle Hindistan'a gitmek için çıktığı yolculukta, Burdur'a geldi. 174 günde 8 bin 400 kilometre pedal çeviren Winkler, yolculuğunu 1 yılda tamamlamayı hedefliyor.

Almanya'nın Bonn kentinden bisikletiyle 15 Ağustos 2021'de yola çıkan Milan Winkler, Fransa, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk ve Yunanistan'dan sonra Türkiye'ye geldi. Türkiye yolculuğunda Burdur'a ulaşan Winkler, gezmek, insanlarla tanışmak ve doğal güzellikleri keşfetmek için seyahat ettiğini söyledi.

Yolculuğa başladıktan sonra 8 bin 400 kilometre pedal çevirdiğini anlatan Milan Winkler, "Hedefim Hindistan'a gitmek. Şu ana kadar 8 bin 400 kilometre pedalladım. Mevsim nedeniyle bazı zorluklar yaşıyorum. Sırbistan'da hava oldukça kötüydü ve dağdaydım. Sığınacak yer bulamadım. Şans eseri terk edilmiş bir otel buldum. Sırbistan'dan Kosova'ya girmek istedim, bütün gün yağmurda yokuş yukarı bisiklet sürdüm, bana sınırın kapalı olduğu söylendi" dedi.

Türkiye'nin ardından rotasında Gürcistan, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, İran ve Pakistan'dan sonra Hindistan yer alan Winkler, yolculuğunu 1 yılda tamamlamayı planlıyor.

ALMANYA'DAN HİNDİSTAN'A PEDALLAYAN BİSİKLETLİ BURDUR'DA
ALMANYA'DAN HİNDİSTAN'A PEDALLAYAN BİSİKLETLİ BURDUR'DA
ALMANYA'DAN HİNDİSTAN'A PEDALLAYAN BİSİKLETLİ BURDUR'DA
ALMANYA'DAN HİNDİSTAN'A PEDALLAYAN BİSİKLETLİ BURDUR'DA

YORUMLAR
500

Almanya, Burdur, Milan, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ALMANYA'DAN HİNDİSTAN'A PEDALLAYAN BİSİKLETLİ BURDUR'DA - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:58 Gölbaşı Belediye başkanı "çalışanımızı ezdirtmeyeceğiz" dedi, en düşük ücret 5.055 TL yaptı!
12:57 Otomobil kredilerine yeni düzenleme geliyor!
12:54 "Utanmıyor musun bu resmi çekmeye?" mesajı sonrası başına gelmeyen kalmadı
12:40 TÜİK rakamlarına göre nüfusu en az ve en çok olan 5 il
12:19 Üç büyüklerden Atatürk anıtına yapılan saldırıya tepki: Fikirler ölmez, İzindeyiz
12:02 Hırsızlığın böylesi! Pastanedeki kasadan paraları çalma anı kameralara yansıdı
11:58 Samsun'da Atatürk heykeline saldıran kuzenler sabıkalı çıktı
11:54 Ayakta durmakta güçlük çeken Ece Erken'den tek bir istek: Katiller cezasını çeksin
11:51 Yozgat'ta yolcu otobüsü kaza yaptı: 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı
11:50 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Benim hocam Önder Karaveli'dir, bitti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 13:09:55. #1.12#
SON DAKİKA: ALMANYA'DAN HİNDİSTAN'A PEDALLAYAN BİSİKLETLİ BURDUR'DA - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement