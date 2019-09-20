Almanya'dan iklim değişikliği ile mücadeleye 100 milyar euro
1 saat önce
Almanya'da Angela Merkel'in koalisyon hükümeti iklim değişikliğiyle mücadeleye 2030 yılına kadar 100 milyar euro ödenek ayıracak.
Almanya'da Angela Merkel'in koalisyon hükümeti iklim değişikliğiyle mücadeleye 2030 yılına kadar 100 milyar euro ödenek ayıracak.
Gelecek yıl için koyduğu küresel ısınma hedefini tutturamayan Almanya, 2030 yılında sera gazı salınımını 1990 seviyesinden yüzde 55 daha az bir seviyeye çekmek için kapsamlı bir çalışma hazırladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:30
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