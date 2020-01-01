Almanya'dan Irak'taki ABD Büyükelçiliğine yönelik saldırılara kınama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'dan Irak'taki ABD Büyükelçiliğine yönelik saldırılara kınama - Son Dakika

Almanya'dan Irak'taki ABD Büyükelçiliğine yönelik saldırılara kınama

6 saat önce

Almanya, Irak'taki ABD Büyükelçiliğine yönelik saldırıları kınadı.

Almanya'dan Irak'taki ABD Büyükelçiliğine yönelik saldırılara kınama, System.String[]

Almanya, Irak'taki ABD Büyükelçiliğine yönelik saldırıları kınadı.


Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, diplomatik misyonların ve personelinin güvenliği ve dokunulmazlığının, tüm devletlerin eşit derecede bağlı olduğu uluslararası düzenin merkezinde yer aldığı belirtildi.


" Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine yönelik şiddet içeren saldırıları kınıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, bu saldırıların hiçbir şekilde haklı gösterilemeyeceği vurgulandı.


Irak hükümetinden, büyükelçiliklerin ve konsoloslukların güvenliğine ilişkin sorumluluğunu yerine getirmesinin beklenildiği aktarıldı.

Bağdat'taki olayların bölgedeki duruma bakıldığında da endişe verici olduğu belirtilen açıklamada, "Irak'ın istikrarı ve güvenliğini tehlikeye atan her şeyden kaçınılması çağrısında bulunuyoruz."ifadesine yer verildi.

ABD'nin Irak'ta İran destekli Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları üssüne düzenlediği ve 28 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, dün sabah Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde toplanmıştı.

ABD karşıtı slogan atan gruptakiler binanın duvarını ateşe vermiş, ardından kapısını kırarak içeri girmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 08:00 Kaynak: AA
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