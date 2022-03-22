Almanya'dan İran'a bisikletle giden karı koca Beypazarı'na ulaştı - Son Dakika
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Almanya'dan İran'a bisikletle giden karı koca Beypazarı'na ulaştı

22.03.2022 13:25

Anja ve Christian Kieselmayer çiftçinin Beypazarı'na bisikletle gelişi Anja ve Christian Kieselmayer'in konuşması Anja ve Christian Kieselmayer'in bisikletle yolculuğu Almanya'dan İran'a bisikletle giden karı koca Beypazarı'na ulaştı Almanya'dan 8 ay önce bisikletle İran'a gitmek üzere yola...

Anja ve Christian Kieselmayer çiftçinin Beypazarı'na bisikletle gelişi

Anja ve Christian Kieselmayer'in konuşması

Anja ve Christian Kieselmayer'in bisikletle yolculuğu Almanya'dan İran'a bisikletle giden karı koca Beypazarı'na ulaştı

Almanya'dan 8 ay önce bisikletle İran'a gitmek üzere yola çıkan Anja ve Christian Kieselmayer çiftçi, Beypazarı ilçesine ulaştı.

Almanya'nın Stuttgart kentinden yola çıkan diş hekimi çift, Beypazarı'nda gazetecilere yaptıkları açıklamada, 8 aydır yolda olduklarını, Türkiye'de çok güzel yerler gördüklerini, bugün de Beypazarı'nda olduklarını ifade ettiler.

Beypazarı'nda bir gün kaldıktan sonra Kapadokya'ya hareket edeceklerini belirten çift, "Almanya'dan İstanbul'a ardından buraya ulaştık. Buradan da İsfahan'a gidiyoruz. Yolumuz üzerinde olan köy ve şehirleri görmek, insanlarla tanışmak konuşmak çok güzel ve o güzel köyleri ve şehirleri de geziyoruz." dediler.

Almanya'dan İran'a bisikletle giden karı koca Beypazarı'na ulaştı
Almanya'dan İran'a bisikletle giden karı koca Beypazarı'na ulaştı
Almanya'dan İran'a bisikletle giden karı koca Beypazarı'na ulaştı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'dan İran'a bisikletle giden karı koca Beypazarı'na ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'dan İran'a bisikletle giden karı koca Beypazarı'na ulaştı - Son Dakika
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