Almanya'dan İran’a 'nükleer anlaşmaya uyma' çağrısı
35 dakika önce
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, "İran'dan nükleer anlaşmadaki taahhütlerine tamamen uymasını bekliyor ve talep ediyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:33
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert
, " İran
'dan nükleer anlaşmadaki taahhütlerine tamamen uymasını bekliyor ve talep ediyoruz" dedi.
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