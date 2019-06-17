Son Dakika Haberleri: Almanya'dan İran’a 'nükleer anlaşmaya uyma' çağrısı
Son Dakika Ekonomi Haber

Almanya'dan İran’a 'nükleer anlaşmaya uyma' çağrısı

35 dakika önce

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, "İran'dan nükleer anlaşmadaki taahhütlerine tamamen uymasını bekliyor ve talep ediyoruz" dedi.

Almanya'dan İran’a 'nükleer anlaşmaya uyma' çağrısı, System.String[]
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, " İran'dan nükleer anlaşmadaki taahhütlerine tamamen uymasını bekliyor ve talep ediyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:33 
İran
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suudi Arabistan ve ABD uçakları Basra Körfezi'nde ortak uçuş yaptı İran'dan gelip Yüksekova'da ayda 3 bin 400 TL'ye çoban oldu Çığ kütlesinde tehlikeli selfie! İmamoğlu-Yıldırım ortak yayınının reyting sonuçları belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 17:08:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya'dan İran’a 'nükleer anlaşmaya uyma' çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]