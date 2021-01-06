Almanya'dan İran'a nükleer programı konusunda "makul" olma çağrısı - Son Dakika

Almanya'dan İran'a nükleer programı konusunda "makul" olma çağrısı

06.01.2021 23:13
Almanya'dan İran'a nükleer programı konusunda

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İran'a "makul" olma ve nükleer programı dolayısıyla gerilimi tırmandırmama çağrısında bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İran'a "makul" olma ve nükleer programı dolayısıyla gerilimi tırmandırmama çağrısında bulundu.

Ürdün'ün başkenti Amman'daki Dışişleri Bakanlığı'nda Nükleer Yayılmanın Önlenmesi ve Silahsızlanma Girişimi toplantısı sonrası Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Heiko Maas, İran'ın uranyumu yüzde 20 zenginleştirme işlemine başlamasını, "kabul edilemez büyük bir ihlal" şekilde değerlendirdi.

İran'a "makul olma", "yaptığı şeyden vazgeçme" ve "gerginliği tırmandırmama" çağrısında bulunan Maas, "İran'la nükleer anlaşmanın yeni bir fırsat" olduğunu, yeni seçilen ABD Başkanı Joe Biden'ın, İran'ın bu anlaşmaya katılması konusunda açık bir tutumunun bulunduğunu kaydetti.

Maas, "İran'a bu fırsatı kaybetmesinin tehlikeli olduğunu söylemeliyiz" dedi.

"Bölgenin yeni çatışmalara ihtiyacı yok"

Toplantıda konuşan Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ise nükleer konusunda İran'la diyalog başlatılmasını desteklediklerini söyledi.

Safedi, "Bölgenin yeni çatışmalara ihtiyacı yok. Nükleer konusu da dahil İran ile gerilimin tüm yönleriyle çözülmesi gerektiğini vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada 3'üncüsü düzenlenen toplantıya üç bakanın fiili olarak katıldığı diğer bakanlar ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin video konferans üzerinden iştirak ettiği belirtilmişti.

İran'da hükümete ait "dolat.ir" haber sitesinde 4 Ocak'ta yayınlanan bir haberde, uranyumu yüzde 20 zenginleştirme işleminin resmen başladığı duyurulmuştu.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, 1 Ocak Cuma günü, ilgili yasa uyarınca uranyumu yüzde 20 zenginleştireceklerini Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına (UAEA) bildirdiklerini söylemişti. Salihi, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin talimat vermesi halinde yakın zamanda uranyumu yüzde 20 zenginleştireceklerini açıklamıştı.

İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade'ye düzenlenen suikastın ardından Meclise getirilip onaylanan yasa, İran Atom Enerjisi Kurumunun uranyumu yüzde 20 zenginleştirmeye başlamasını ve düşük düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artırmasını zorunlu kılıyor.

Nükleer anlaşma ise İran'a uranyumu en fazla yüzde 3,67 zenginleştirebilme izni veriyordu. ABD'nin yaptırımlarına karşı anlaşmadaki taahhütlerini durduran İran zenginleştirilmiş uranyum seviyesini yüzde 4,5 oranında tutuyordu.

Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Nükleer, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'dan İran'a nükleer programı konusunda 'makul' olma çağrısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'deki kaosa ilişkin açıklama: Endişeyle takip ediyoruz Son Dakika! Destekçilerinin Kongre binasını basmasının ardından Trump'tan ilk açıklama: Barışçıl kalın ABD'de seçim kaosu! Trump destekçileri Kongre binasını bastı Beşiktaş Teknik direktörü Sergen Yalçın: Mandzukic ile ilgileniyoruz Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu Başkanlık seçimleri çıkmaza girdi! Trump'tan talimat: Biden'in zaferini Kongre'de onaylamayın Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için "Leblebi, çekirdek" dedi, salonda alkış tufanı koptu
ABD'de işler çığırından çıktı! Kongre binasında silahlar çekildi, kan aktı ABD'de işler çığırından çıktı! Kongre binasında silahlar çekildi, kan aktı         
23:17
Eski Beşiktaşlı Ferrari'nin bir dönem evli olduğu model Aida Yespica, paylaşımıyla büyüledi Eski Beşiktaşlı Ferrari'nin bir dönem evli olduğu model Aida Yespica, paylaşımıyla büyüledi         
23:00
Ev halini paylaşan Duygu Özaslan, sevgilisinin kucağında verdiği pozla adından söz ettirdi Ev halini paylaşan Duygu Özaslan, sevgilisinin kucağında verdiği pozla adından söz ettirdi         
22:32
Babasını 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü, kıyafetini değiştirip polise teslim oldu Babasını 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü, kıyafetini değiştirip polise teslim oldu         
22:06
Yeni adıyla ekranlara dönmeye hazırlanan Kurtlar Vadisi, Show TV'de yayınlanmayacak Yeni adıyla ekranlara dönmeye hazırlanan Kurtlar Vadisi, Show TV'de yayınlanmayacak         
21:49
Jennifer Lopez kırmızı bikinisiyle ortalığı yaktı geçti! Kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı Jennifer Lopez kırmızı bikinisiyle ortalığı yaktı geçti! Kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı         
20:55
Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı         
20:36
Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti         
19:11
At üzerinde mayolu poz veren Şevval Şahin, sosyal medyayı yıktı geçti At üzerinde mayolu poz veren Şevval Şahin, sosyal medyayı yıktı geçti         
18:55
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, ilk kez öğrencilerin arasına indi, protestolarla karşılaştı Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, ilk kez öğrencilerin arasına indi, protestolarla karşılaştı         
18:41
Emekli albay Ali Türkşen, Memleket Hareketi'ne katıldı Emekli albay Ali Türkşen, Memleket Hareketi'ne katıldı         
17:46
İlişkiye girmek için villaya giden yaşlı adamı önce rehin aldılar sonra paralarını çaldılar İlişkiye girmek için villaya giden yaşlı adamı önce rehin aldılar sonra paralarını çaldılar         
16:03
İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım         
13:29
Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı         
12:10
Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim         
10:03
Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
09:12
"İnsanlar çift yaratılmış" sözü bir kez daha gerçek oldu! Ramiz Dayı'nın kopyası Van'da bulundu         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 23:45:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'dan İran'a nükleer programı konusunda "makul" olma çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei