Almanya'dan İran açıklaması

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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Hürmüz Boğazı'nda tırmanan gerilime ilişkin "Burada söz konusu olan bir savaşı önlemek.
Almanya Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 04:38 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Hürmüz Boğazı'nda tırmanan gerilime ilişkin "Burada söz konusu olan bir savaşı önlemek. Avrupalı partnerlerimizle beraber bizim ve bölgedeki devletlerin tüm çabaları da buna yönelik." ifadesini kullandı.
Maas, Bild
am Sonntag gazetesine açıklama yaptı. Körfez
Bölgesinde son 48 saatte yaşananların ciddi ve tehlikeli olduğunu belirten Maas, "Kontrol edilemeyen bir gerilimde kazanan olmaz, sadece kaybeden olur. Tüm Orta Doğu
bundan etkilenir ve bölgeden Avrupa'ya doğru olmak üzere birçok insan kaçmak zorunda kalır." değerlendirmesinde bulundu.
"Burada söz konusu olan bir savaşı önlemek. Avrupalı partnerlerimizle beraber bizim ve bölgedeki devletlerin tüm çabaları da buna yönelik." ifadesini kullanan Heiko Maas, bölgede gerilimin düşürülmesi için iletişim kanallarını açık tutan, güvenin tahsis edilmesine yönelik çözüm üreten ve gerginliği azaltan akıllı bir diplomasiye ihtiyaç bulunduğunu kaydetti.
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