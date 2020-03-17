Son Dakika › Güncel › Almanya'dan İstanbul'a getirilen ilk kafile, Florya Kız Yurdu'na yerleştirildi - Son Dakika
Almanya'dan İstanbul'a getirilen ilk kafile, Florya Kız Yurdu'na yerleştirildi
6 saat önce
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Almanya'dan İstanbul'a getirilen ilk kafile, Florya Kız Yurdu'na yerleştirildi. Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:41 Kaynak: AA
Son Dakika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi AK Partili Cahit Özkan, Almanya dönüşü 14 gün kuralına uymayan HDP'li Meral Beştaş'a tepki gösterdi Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı