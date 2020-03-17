Almanya'dan İstanbul'a getirilen ilk kafile, FSM Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'dan İstanbul'a getirilen ilk kafile, FSM Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi - Son Dakika

Almanya'dan İstanbul'a getirilen ilk kafile, FSM Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi

6 saat önce

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Almanya'dan İstanbul'a getirilen ilk kafile, FSM Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Almanya'dan İstanbul'a getirilen ilk kafile, FSM Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Almanya'dan İstanbul'a getirilen ilk kafile, FSM Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi

Koronavirüs, İstanbul, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 06:19 Kaynak: AA
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