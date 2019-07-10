Son Dakika Haberleri: Almanya'dan İstanbul'a korkutan deprem uyarısı: 7'den büyük...
Son Dakika Güncel Haber

Almanya'dan İstanbul'a korkutan deprem uyarısı: 7'den büyük...

1 saat önce

ALMANYA'nın Kiel kentinde bulunan GEOMAR Helmholtz Okyanus Araştırma Merkezi'nden jeofizikçi Dietrich Lange, Marmara Denizi'nde büyük bir deprem olabileceği uyarısında bulundu.

Almanya'dan İstanbul'a korkutan deprem uyarısı: 7'den büyük..., System.String[]
Marmara Denizi, Güncel
ALMANYA'nın Kiel kentinde bulunan GEOMAR Helmholtz Okyanus Araştırma Merkezi'nden jeofizikçi Dietrich Lange, Marmara Denizi'nde büyük bir deprem olabileceği uyarısında bulundu. Nature Communications dergisine konuyla ilgili bir makale yazan Lange, Marmara Denizi'nde büyük tektonik gerginlik olduğunu belirterek, "Bu, 7,1-7,4 büyüklüğünde bir depremin meydana gelmesi için yeterli" dedi. Marmara Denizi'nin altında Avrasya ve Anadolu tektonik plakalarını ayıran Kuzey Anadolu fay hattı bulunuyor. Alman bilim insanları iki buçuk yıl boyunca GEOMAR'ın geliştirdiği ölçüm sistemi GeoSEA ile Marmara Denizi'nin 800 metre altında ölçümler yaptı.

TSUNAMI BEKLENTİSİ YOK

GeoSEA Proje yöneticisi Heidrun Kopp, "Bu gerginlik bir deprem sırasında çözülürse fay hattı dört metreden fazla hareket eder" dedi. Kopp, olası bir depremin büyük bir yıkıma neden olacak Tsunami dalgasına yol açacağını ise düşünmediğini ifade etti. Alman bilim insanları olası bir depremin zamanı hakkında da bir tahminde bulunmazken, böyle bir değerlendirme ile bir paniğe yol açmak istemediklerini özellikle vurguladı. Açıklamada, 17 Ağustos 1999 tarihindeki deprem gibi, olası yeni bir sarsıntının Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde ağır sonuçlara yol açabileceği de ifade edildi. 1999 yılındaki 17 Ağustos depreminde 17 binden fazla insan yaşamını yitirmişti.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:02 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alman bilim insanlarından İstanbul'da deprem uyarısı: 7.1 veya 7.4 Alman uzmanlardan, İstanbul'da "büyük deprem" uyarısı Zeydan Karalar şiveli konuştu: Niye ters ters bakıyon, hayrola? Rekabet Kurulu, Denizbank'ın Emirates NBD Bank PJSC'ye devrine izin verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 14:52:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya'dan İstanbul'a korkutan deprem uyarısı: 7'den büyük...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]