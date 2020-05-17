Almanya'dan Kayseri'ye getirilen 157 kişi, karantinaya alındı - Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yurda getirilmesi sürüyor. Bu kapsamda Almanya'da yaşayan 157 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları 'na (THY) ait uçakla Kayseri Erkilet Havalimanı'na getirildi. Saat 23.50 sıralarında Kayseri'ye inen uçaktaki yolcuların sağlık taraması yapıldı. Kafile, otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Melikgazi öğrenci yurduna götürüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu

Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi

61'lik yıldız şarkıcı, banyoda yaptığı selfie ile kalçalarını gösterdi

Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya