ALMANYA'DAN KESİN DÖNÜŞ YAPTI, KENDİNİ HAYIR İŞLERİNE ADADI - Son Dakika

Burdur'da oturan Ali Osman Özkan (49), Almanya'dan kesin dönüş yaptıktan sonra eşi ile birlikte kendisini hayır işlerine adadı.

Babası 1973 yılında çalışmak için Almanya'ya giden Ali Osman Özkan, 1976 yılında annesi ve kızkardeşi ile birlikte Almanya'ya gitti. Eğitim hayatı Almanya'da geçen Özkan, daha sonra ticarete atıldı ve kendi inşaat şirketini kurdu. 2018 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yapan Özkan, eşi Fatma Özkan'la birlikte Burdur İHH İnsani Yardım Vakfı'nda gönüllü çalışmaya başladı.

Bir çocuğun mutluluğuna vesile olmanın kendilerini de mutlu ettiğini anlatan Özkan, "Çocukluğum, gençliğim, bütün hayatım Almanya'da geçti. Baba mesleği olarak sıvacılık yaptım. Sonradan şirket kurduk. 2018'e kadar Almanya'da yaşadık. Ailecek karar verip vatanımıza dönmeye karar verdik. Türkiye'ye geldikten sonra tanıdıklarımız vasıtasıyla Burdur İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Hüseyin Çetinkaya ile tanıştık. Ben insanların ihtiyaçlarını gidermeyi, yüzlerini güldürmeyi, çocukları sevindirmeyi, hastaları ziyaret etmeyi istedim ve bu işe kendimi vakfettim. Başka bir iş yapmıyorum. Almanya'daki birikimlerimle burada biraz yatırım yaptık. Sabah çıkıp akşama kadar eşimle birlikte ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi, kıyafet gibi yardımlar götürüyoruz" diye konuştu.

Saat 09.00'da başlayıp akşam saatlerine kadar çalıştıklarını aktaran Özkan, "Allah rızası gözeterek çalışıyoruz. Hiçbir menfaat gözetmeden rabbimin rızası doğrultusunda bu işi yapıyoruz. Ramazanda talepler çoğalıyor. Yoğunuz. Allah bağışçılarımızdan razı olsun. Bağışlarımız da çoğalıyor. Sadece Ramazan ayında değil, 12 ay yardımlarımıza devam ediyoruz. Ne kadar çok insana ulaşabilirsek o kadar mutlu oluyoruz. Burada çalışmaktan çok mutluyum. İnsanların ihtiyacını giderip bize dua ettikleri zaman çok mutlu oluyoruz" diye konuştu.

Burdur İHH Şubesi Başkanı Hüseyin Çetinkaya ise yardım kuruluşunda faaliyet yürütmenin kolay olmadığını, gönül erlerine, gönül yolcularına ihtiyaçları olduğunu söyledi. Ali Osman Özkan ve eşinin bu gönül yolcularından olduğunu anlatan Çetinkaya, şöyle dedi:

"İlimizdeki ihtiyaç sahiplerine, yetimlere, yoksullara ulaşmak için gayret içerisindeyiz. Bu gayreti gösterirken bize hakikaten gönlü ile bedeni ile kendini vakfedecek kardeşlere ihtiyacımız var. Gönüllülerimiz var. Almanya'dan dönüş yaparak aramıza katılan Ali Osman Özkan kardeşimiz bizim en büyük gönül yoldaşımız oldu. İyilik için, iyiliği her zaman her yerde yaymak için eşi ile birlikte günün tamamını vakfımıza ayırarak yardım toplama, yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştırma, çocukları sevindirme, yaşlıları ziyaret etme gibi faaliyetlerde bulunuyorlar. Yaptıkları çalışmalardan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum."