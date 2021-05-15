Almanya'dan Kilis'e kardeşlik köprüsü - Son Dakika

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) arasında başlayan kardeşlik köprüsü kapsamında Almanya'nın Köln şehri Kilis ile kardeş şehir oldu.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) arasında başlayan kardeşlik köprüsü kapsamında Almanya'nın Köln şehri Kilis ile kardeş şehir oldu. Program ile birlikte ilerleyen süreçte Avrupa'da ve Türkiye'de yaşayan gençlere yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve öğrenci değişimleri gibi faaliyetler yapılması planlanıyor. Programın ilk faaliyeti yaklaşık 15 bin gence TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ve UID Genel Başkanı Köksal Kuş'un bayram tebrik kartlarının ulaştırılması oldu. Kilis'in kardeş şehri Köln olduğunu belirten TÜGVA Kilis il temsilcisi Muhammed İzzeddin Özkeleş, "UID, Avrupa'da yaşayan Türklerin bulundukları ülkede siyasal, sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirdiği çok güçlü bir sivil toplum kuruluşu. TÜGVA ve UID arasında başlayan Gönül Köprüsü Programı kapsamında öncelikle kardeş şehirler belirlendi. Kilis olarak Kardeş şehrimiz Köln oldu. Bayram öncesinde bizler de Kilis'de yaklaşık 500 genç kardeşimize iki genel başkanımızın bayram mesajlarını iletiyoruz ve gençlerimizin bayramlarını tebrik ediyoruz. Hedef Türkiye geneli 15 bin gence ulaşmak ama sanırım bunun çok üstüne çıkacağız. Yaptığımız ziyaretlerde Gönül Köprüsü Programı hakkında bilgi veriyoruz. Yasaklar dolayısıyla evlerde sıkılan genç kardeşlerimizden çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Özellikle gençlerin kapılarına kadar giderek genel başkanlarımızın bayram mesajlarını iletmemiz onları çok mutlu ediyor. Gençleri ziyaretimiz Ramazan Bayramı'nın son gününe kadar devam edecek" diye konuştu. - KİLİS