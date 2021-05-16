Almanya'dan Kırıkkale'ye kardeşlik köprüsü - Son Dakika

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) arasında başlayan kardeşlik köprüsü kapsamında Almanya'nın Hannover şehri Kırıkkale ile kardeş şehir oldu.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) arasında gönül köprüsü projesi başlatıldı. Programın ilk faaliyeti Avrupa'daki 33 bölge ile Türkiye'deki 33 kentte yaklaşık 15 bin gence TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ve UID Genel Başkanı Köksal Kuş'un bayram tebrik kartlarının ulaştırılması oldu. Bu kapsamda kent genelinde bayram boyunca yaklaşık 300 gence ulaşıldı.

Program ile birlikte ilerleyen süreçte Avrupa'da ve Türkiye'de yaşayan gençlere yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve öğrenci değişimleri gibi faaliyetler yapılması planlanıyor.

"Kırıkkale olarak kardeş şehrimiz Hannover oldu"

Kırıkkale'nin kardeş şehrinin Hannover olduğunu belirten TÜGVA Kırıkkale il temsilcisi Çağrı Parlak, "UID, Avrupa'da yaşayan Türklerin bulundukları ülkede siyasal, sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirdiği çok güçlü bir sivil toplum kuruluşu. TÜGVA ve UID arasında başlayan Gönül Köprüsü Programı kapsamında öncelikle kardeş şehirler belirlendi. Kırıkkale olarak kardeş şehrimiz Hannover oldu. Bayram öncesinde bizler de Kırıkkale'de yaklaşık 300 genç kardeşimize iki genel başkanımızın bayram mesajlarını iletiyoruz ve gençlerimizin bayramlarını tebrik ediyoruz. Hedef Türkiye geneli 15 bin gence ulaşmak ama sanırım bunun çok üstüne çıkacağız. Yaptığımız ziyaretlerde 'Gönül Köprüsü Programı' hakkında bilgi veriyoruz. Kısıtlamalardan dolayı evlerinde olan genç kardeşlerimizden ve ailelerinden olumlu geri dönüşler alıyoruz. Özellikle gençlerin ve ailelilerinin kapılarına kadar giderek genel başkanlarımızın bayram mesajlarını iletmemiz onları çok mutlu ediyor. Gençleri ziyaretimiz Ramazan Bayramı'nın son gününe kadar devam edecek" diye konuştu. - KIRIKKALE