Almanya'dan Kızılay'a 25 milyon euro yardım

Almanya, İdlib bölgesinden kaçan Suriyelilere acil barınma yerleri yapılması için Türk Kızılaya 25 milyon euro destek verecek.



Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, İdlib bölgesine yönelik saldırların ürkütücü olduğunu söyledi.