Almanya'dan Kızılay'a 25 milyon euro yardım - Son Dakika
Son Dakika Dünya Almanya'dan Kızılay'a 25 milyon euro yardım - Son Dakika Dünya

Almanya'dan Kızılay'a 25 milyon euro yardım

6 saat önce

Almanya'dan Kızılay'a 25 milyon euro yardım

Almanya'dan Kızılay'a 25 milyon euro yardım, System.String[]

Almanya, İdlib bölgesinden kaçan Suriyelilere acil barınma yerleri yapılması için Türk Kızılaya 25 milyon euro destek verecek.


Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, İdlib bölgesine yönelik saldırların ürkütücü olduğunu söyledi.

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Almanya, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:37 
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