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Almanya'dan koronavirüse karşı savaş sonrası en büyük ekonomik yardım paketi: 614 milyar dolar
6 saat önce
Almanya, koronavirüsü salgınının dünya genelinde giderek yayılması üzerine savaş sonrası en büyük ekonomik yardım paketini yürürlüğe sokma kararı aldı.
Almanya, koronavirüsü salgınının dünya genelinde giderek yayılması üzerine İkinci Dünya Savaşı sonrası en büyük ekonomik yardım paketini yürürlüğe sokma kararı aldı.
Hükümet, koranavirüs salgını yüzünden zor durumda olan şirketlere 'sınırsız' kredi yardımı yapacak.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 06:18
Son Dakika Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan ortak Suriye açıklaması: Savaş suçluları yargılanacak Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı Trump'ın koronavirüs aşısı için Almanlara para teklif ettiği iddia edildi