Almanya'dan koronavirüse karşı savaş sonrası en büyük ekonomik yardım paketi: 614 milyar dolar - Son Dakika
Son Dakika Dünya Almanya'dan koronavirüse karşı savaş sonrası en büyük ekonomik yardım paketi: 614 milyar dolar - Son Dakika Dünya

Almanya'dan koronavirüse karşı savaş sonrası en büyük ekonomik yardım paketi: 614 milyar dolar

6 saat önce

Almanya, koronavirüsü salgınının dünya genelinde giderek yayılması üzerine savaş sonrası en büyük ekonomik yardım paketini yürürlüğe sokma kararı aldı.

Almanya'dan koronavirüse karşı savaş sonrası en büyük ekonomik yardım paketi: 614 milyar dolar, System.String[]

Almanya, koronavirüsü salgınının dünya genelinde giderek yayılması üzerine İkinci Dünya Savaşı sonrası en büyük ekonomik yardım paketini yürürlüğe sokma kararı aldı.


Hükümet, koranavirüs salgını yüzünden zor durumda olan şirketlere 'sınırsız' kredi yardımı yapacak.

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Almanya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 06:18 
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