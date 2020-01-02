Almanya'dan Kubilay Erel'e teklif - Son Dakika
Son Dakika Spor Almanya'dan Kubilay Erel'e teklif - Son Dakika Spor

Almanya'dan Kubilay Erel'e teklif

6 saat önce

Türkiye'de bir çok takımda alt yapılardan çıkardığı oyuncular ile dikkat çeken Teknik Direktör Kubilay Erel'in bilgi ve birikimlerinden yararlanmak için davet ettiklerini belirten Alman kulübü yöneticileri "Türkiye'de teknik alt yapısı çok güçlü oyuncular var.

Almanya'dan Kubilay Erel'e teklif, System.String[]

Türkiye'de bir çok takımda alt yapılardan çıkardığı oyuncular ile dikkat çeken Teknik Direktör Kubilay Erel'in bilgi ve birikimlerinden yararlanmak için davet ettiklerini belirten Alman kulübü yöneticileri "Türkiye'de teknik alt yapısı çok güçlü oyuncular var. Bu oyuncuları yakından tanıyan Kubilay Erel ile değerlendirmek istiyoruz" yorumunu yaptılar.


Mustafa Fehmi Kubilay, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:10 
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