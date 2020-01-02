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Almanya'dan Kubilay Erel'e teklif
6 saat önce
Türkiye'de bir çok takımda alt yapılardan çıkardığı oyuncular ile dikkat çeken Teknik Direktör Kubilay Erel'in bilgi ve birikimlerinden yararlanmak için davet ettiklerini belirten Alman kulübü yöneticileri "Türkiye'de teknik alt yapısı çok güçlü oyuncular var.
Türkiye'de bir çok takımda alt yapılardan çıkardığı oyuncular ile dikkat çeken Teknik Direktör Kubilay Erel'in bilgi ve birikimlerinden yararlanmak için davet ettiklerini belirten Alman kulübü yöneticileri "Türkiye'de teknik alt yapısı çok güçlü oyuncular var. Bu oyuncuları yakından tanıyan Kubilay Erel ile değerlendirmek istiyoruz" yorumunu yaptılar.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:10
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