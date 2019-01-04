Almanya'dan Kudüs'e Hac Yürüyüşü

ALMANYA'nın Frankfurt
şehrinde yaşayan 60 yaşındaki Stefan Spangenberg, 242 gün önce Kudüs
'e hac görevini yerine getirmek için yürüyerek yola çıktı. Manavgat
'a ulaşan Spangenberg, Antalya- Alanya
D-400 Karayolunda arkasında tekerlekli el arabasıyla yürürken vatandaşların ilgisini çekti. Yağmura aldırış etmeden araçların arasında yürüyen Spangenberg, Kudüs şehrine kadar giderek hacı olmak istiyor.
4 BİN 500 KM YÜRÜDÜ
Hızla ilerleyen araçlar arasında soruları cevaplandıran Spangenberg "242 gündür yollardayım. Şu ana kadar 4 bin 500 kilometre yürüdüm. Taşucu
'na kadar yürüdükten sonra deniz yoluyla Kıbrıs
'a oradan da uçakla Telaviv- İsrail
ve Kudüs'e varmış olacağım" şeklinde konuştu. İsviçre
, İtalya
, Makedonya
ve Yunanistan
'ın ardından Türkiye
'ye gelen, Çanakkele, Manisa
, Denizli
güzergahını izleyen Stefan Spangenberg, yağmur altında yürüyüşüne devam etti.