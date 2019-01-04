Son Dakika Haberleri: Almanya'dan Kudüs'e Yürüyerek Hac Yolculuğu

Almanya'dan Kudüs'e Yürüyerek Hac Yolculuğu

1 saat önce

Almanya'dan Kudüs'e yürüyerek Hac yolculuğu ANTALYA - Hac görevini yerine getirmek için Almanya'dan Kudüs'e yürüyen Stefan Spangenberg, Antalya'nın Manavgat ilçesinden geçti.

Almanya'dan Kudüs'e yürüyerek Hac yolculuğu

ANTALYA - Hac görevini yerine getirmek için Almanya'dan Kudüs'e yürüyen Stefan Spangenberg, Antalya'nın Manavgat ilçesinden geçti.
Almanya'nın Frankfurt şehrinde yaşayan 60 yaşındaki Stefan Spangenberg, 242 gün önce Kudüs'e hac görevini yerine getirmek için yürüyerek yola çıktı. Manavgat ilçesine ulaşan Spangenberg, Antalya-Alanya D-400 Karayolu Manavgat çevreyolunda arkasında tekerlekli el arabasıyla yürürken vatandaşların ilgisini çekti. Yağmura aldırış etmeden araçların arasında yürüyüşünü sürdüren Stefan Spangenberg, Kudüs şehrine giderek hacı olmak istediğini dile getirdi.
Çevreyolunda hızla ilerleyen araçlar arasında soruları cevaplandıran Spangenberg, Almanya'nın Frankfurt şehrinden yola çıktığını belirterek "242 gündür yollardayım. Şu ana kadar 4 bin 500 kilometre yol yürüdüm. Taşucu'na kadar yürüdükten sonra deniz yoluyla Kıbrıs'a oradan da uçakla Telaviv-İsrail ve Kudüs'e varmış olacağım" şeklinde konuştu.
İsviçre, İtalya, Makedonya ve Yunanistan'ın ardından Türkiye'ye gelen, Çanakkale, Manisa, Denizli güzergahını izleyen Stefan Spangenberg, yağmur altında yürüyüşüne devam etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:34 Kaynak: İHA

Manavgat, Hac, Almanya, Kudüs, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



iPhone 7 ve 8 Modelleri Almanya'da Resmen Yasaklandı Karadeniz Bölgesi'nin Lokomotifi Durumunda Olan KETAŞ Firması İflas Etti

Alman Siyasetçilere Siber Saldırı Yapıldı Kasımpaşa, Azad Toptik'i Kadrosuna Kattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 17:33:54. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya'dan Kudüs'e Yürüyerek Hac Yolculuğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]