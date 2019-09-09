Son Dakika Haberleri: Almanya'dan Kuzey Makedonya ve Arnavutluk açıklaması
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Almanya'dan Kuzey Makedonya ve Arnavutluk açıklaması

1 saat önce

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile Avrupa Birliği (AB) katılım müzakerelerinin başlatılması gerektiğini söyledi.

Almanya'dan Kuzey Makedonya ve Arnavutluk açıklaması, System.String[]

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile Avrupa Birliği (AB) katılım müzakerelerinin başlatılması gerektiğini söyledi.


Maas, bugün Berlin'deki Dışişleri Bakanlığı'nda Hırvat mevkidaşı Gordan Grlic Radman ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamada bulundu.


Batı Balkanlar'daki ülkelerle ilgili değerlendirmede bulunan Maas, "Kuzey Makedonya ve Arnavutluk gerçekten ilerlemeler sağladı. Bu ülkelere inandırıcı AB perspektifi sunmamız ve katılım müzakerelerini başlatmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Maas, bu konuyu sadece Alman hükümeti içinde ele almadıklarını, Federal Meclis'te de görüşmeler yapıldığını ifade etti.

Hırvatistan'ın 1 Ocak 2020'de, Almanya'nın da 2020'nin ikinci yarısında AB dönem başkanlığını üstleneceğine işaret eden Maas, bundan dolayı iki ülkenin AB konularında koordinasyon sağlamalarının önemli olduğunu kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:02 Kaynak: AA
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