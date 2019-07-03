Son Dakika Haberleri: Almanya'dan Libya'daki göçmen merkezine saldırıya tepki
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Almanya'dan Libya'daki göçmen merkezine saldırıya tepki

1 saat önce

Almanya, Libya'nın başkenti Trablus'un doğusundaki Tacura bölgesinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu göçmen merkezine yönelik saldırıyı sert dille kınadı.

Almanya'dan Libya'daki göçmen merkezine saldırıya tepki, System.String[]
Almanya, Libya'nın başkenti Trablus'un doğusundaki Tacura bölgesinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu göçmen merkezine yönelik saldırıyı sert dille kınadı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul, Federal Basın Merkezinde düzenlenen basın toplantısında, Libya'da dün gerçekleştirilen saldırının tam olarak aydınlatılması gerektiğini belirterek, sorumluların bir an önce ortaya çıkartılarak yargıya teslim edilmesi çağrısında bulundu.
"Göçmen merkezine yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Sorumlular derhal ortaya çıkartılıp yargıya teslim edilmelidir." diyen Breul, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyinin saldırıyla savaş suçu işlendiğini kaydetti.
Saldırıya ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Salame ile temas halinde olduklarını aktaran Breul, tarafları BM çatısı altında görüşmeye çağırdı.
Breul, saldırının arkasında Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in olup olmadığı yönündeki soruya ise "Libya'da daimi bir temsilciliğimiz yok. O nedenle tam olarak kendi bulgularımız yok ancak saldırının tüm yönleriyle tam olarak aydınlatılmasını istiyoruz." şeklinde cevap verdi.
Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlere ait uçakların başkent Trablus'un doğusunda, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir barınma merkezine yönelik saldırısında ilk belirlemelere göre 30'dan fazla kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:30 Kaynak: AA
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