Almanya'dan Libya Siyasi Diyaloğu'na 2 milyon euroluk destek

Almanya, Libya Siyasi Diyaloğu'nu desteklemek için iki milyon eurodan fazla taahhütte bulundu.

Almanya, Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu (UNSMIL)himayesinde Tunus'ta düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nu (LPDF) desteklemek için Libya'daki Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile yaklaşık iki milyon euroluk bir anlaşma imzaladı. Anlaşma Perşembe günü Tunus'ta Almanya'nın Libya Büyükelçisi Oliver Owcza ile UNDP Mukim Temsilcisi Gerardo Noto arasında UNSMIL Başkan Vekili Stephani Williams'ın huzurunda imzalandı. UNDP Cuma günü yaptığı açıklamada, "Almanya, LPDF'yi organize eden Siyasi Diyalog Programını desteklemek için 2,020,000 euro taahhüt etti" dedi. UNDP, Almanya'nın 32 milyon dolardan fazla fonla Libya İstikrar Fonu'nun (SFL) ana katılımcısı olduğunu doğruladı. UNDP Mukim Temsilcisi Noto, Libya'daki UNDP ile güçlü ortaklığının Libya'daki insanlara istikrar ve barış için destek sağlamada çok etkili olduğunu söyleyerek, Almanya'nın desteğine övgüde bulundu. Libya'da kalkınma ve barışın sağlanması için çalışmaya devam etmeye hazır olduğunu da ifade etti.