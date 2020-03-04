Almanya'dan maske ve eldiven ihracatına yasak - Son Dakika
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Almanya'dan maske ve eldiven ihracatına yasak

6 saat önce

Almanya, korona virüsünün hızla yayılmasıyla maske ve eldiven gibi tıbbi teçhizatın ihraç edilmesini yasakladı.

Almanya'dan maske ve eldiven ihracatına yasak, System.String[]

Almanya, korona virüsünün hızla yayılmasıyla maske ve eldiven gibi tıbbi teçhizatın ihraç edilmesini yasakladı.

Korona virüsünün tüm dünyada hızla yayılmaya devam etmesiyle Almanya önlemleri arttırdı. Alman yetkililer, korona virüsü ile mücadelede alınan önlemler kapsamında tıbbi teçhizatın yasaklandığını açıkladı. Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, kararın hükümete bağlı acil müdahale gücü tarafından alındığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, kararın maske, eldiven, koruyucu kıyafet gibi malzemeleri kapsadığı ve gereklilik durumunda ülke genelindeki hastaneler ile doktorlar için koruyucu ekipman satın alınabileceği aktarıldı.

Şu ana kadar Almanya'da 20 korona virüsü vak'ası kaydedilirken herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

(İHA)

Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:35 Kaynak: İHA
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