Almanya'dan Mısır'a taşınan otomobillerin bulunduğu kargo gemisindeki yangın söndürüldü - Son Dakika
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Almanya'dan Mısır'a taşınan otomobillerin bulunduğu kargo gemisindeki yangın söndürüldü

02.08.2023 17:07

Almanya'nın Bremeverhaven kentinden Mısır'a doğru hareket eden kargo gemisinde çıkan yangın, yaklaşık 10 gün süren mücadele sonucunda söndürüldü. Yangında büyük maddi hasar meydana gelirken, gemide bulunan 3 bin otomobilden sadece 800'ü kullanılabilir halde kaldı. Yangında 1 kişi hayatını kaybederken, 22 mürettebat ise hafif yaralı olarak kurtarıldı.

Yerel basındaki haberlere göre, Hollanda'ya bağlı Ameland Adası açıklarında "Fremantle Highway Flower" isimli kargo gemisinde 24 Temmuz'da çıkan yangın söndürüldü. Yaklaşık 10 gündür süren ve elektrikli bir otomobilden çıktığı düşünülen yangın, büyük maddi hasara yol açtı.

3 bin otomobilin bulunduğu gemideki yangın 10 gün sonra sürdürüldü: Sadece 800 araç kullanılabilir halde

3 BİN OTOMOBİLDEN 800'Ü KULLANILABİLİR HALDE

Almanya'nın Bremeverhaven kentinden Mısır'a doğru hareket eden kargo gemisinde, 25'i elektrikli olmak üzere, yaklaşık 3 bin otomobil bulunuyordu. Yangının ardından gemideki otomobillerden sadece 800'ünün kullanılabilir halde olduğu belirtildi.

3 bin otomobilin bulunduğu gemideki yangın 10 gün sonra sürdürüldü: Sadece 800 araç kullanılabilir halde

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

24 Temmuz'da başlayan yangında 1 kişi yaşamını yitirmiş, 22 mürettebat ise hafif yaralı olarak kurtarılmıştı.

3 bin otomobilin bulunduğu gemideki yangın 10 gün sonra sürdürüldü: Sadece 800 araç kullanılabilir halde
Kaynak: AA
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Almanya'dan Mısır'a giden gemide çıkan yangın günlerdir devam ediyor Almanya'dan Mısır'a giden gemide çıkan yangın günlerdir devam ediyor

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Son Dakika Otomobil Almanya'dan Mısır'a taşınan otomobillerin bulunduğu kargo gemisindeki yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'dan Mısır'a taşınan otomobillerin bulunduğu kargo gemisindeki yangın söndürüldü - Son Dakika
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