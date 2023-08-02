Yerel basındaki haberlere göre, Hollanda'ya bağlı Ameland Adası açıklarında "Fremantle Highway Flower" isimli kargo gemisinde 24 Temmuz'da çıkan yangın söndürüldü. Yaklaşık 10 gündür süren ve elektrikli bir otomobilden çıktığı düşünülen yangın, büyük maddi hasara yol açtı.
Almanya'nın Bremeverhaven kentinden Mısır'a doğru hareket eden kargo gemisinde, 25'i elektrikli olmak üzere, yaklaşık 3 bin otomobil bulunuyordu. Yangının ardından gemideki otomobillerden sadece 800'ünün kullanılabilir halde olduğu belirtildi.
24 Temmuz'da başlayan yangında 1 kişi yaşamını yitirmiş, 22 mürettebat ise hafif yaralı olarak kurtarılmıştı.
Son Dakika › Otomobil › Almanya'dan Mısır'a taşınan otomobillerin bulunduğu kargo gemisindeki yangın söndürüldü - Son Dakika