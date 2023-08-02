Almanya'dan Mısır'a taşınan otomobillerin bulunduğu kargo gemisindeki yangın söndürüldü

Yerel basındaki haberlere göre, Hollanda'ya bağlı Ameland Adası açıklarında "Fremantle Highway Flower" isimli kargo gemisinde 24 Temmuz'da çıkan yangın söndürüldü. Yaklaşık 10 gündür süren ve elektrikli bir otomobilden çıktığı düşünülen yangın, büyük maddi hasara yol açtı.

3 BİN OTOMOBİLDEN 800'Ü KULLANILABİLİR HALDE

Almanya'nın Bremeverhaven kentinden Mısır'a doğru hareket eden kargo gemisinde, 25'i elektrikli olmak üzere, yaklaşık 3 bin otomobil bulunuyordu. Yangının ardından gemideki otomobillerden sadece 800'ünün kullanılabilir halde olduğu belirtildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

24 Temmuz'da başlayan yangında 1 kişi yaşamını yitirmiş, 22 mürettebat ise hafif yaralı olarak kurtarılmıştı.