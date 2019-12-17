Almanya'dan mülteci meselesinde "adil paylaşım" çağrısı - Son Dakika
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Almanya'dan mülteci meselesinde "adil paylaşım" çağrısı

6 saat önce

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, mülteci krizinden ziyade uluslararası dayanışma konusunda bir kriz olduğunu söyledi.

Almanya'dan mülteci meselesinde

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, mülteci krizinden ziyade uluslararası dayanışma konusunda bir kriz olduğunu söyledi.

Maas, Cenevre'de düzenlenen 1. Küresel Mülteci Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Hayır, bir mülteci krizi yok. Uluslararası dayanışma sağlama konusunda kriz var." dedi.

Alman Dışişleri Bakanı, mülteci konusundaki ağırlığın eşit şekilde ve daha fazla omuza dağıtılması ve mültecilere kendi hayatlarını idame ettirebilmeleri için perspektifler sunulması gerektiğini vurguladı.

Ülkelerin sadece yüzde 20'sinin mülteci kabul ettiğine işaret eden Maas, mülteci kabul eden her 10 ülkeden 9'unun da az gelirli olduğunu ifade etti.

Son yıllarda hem ülke olarak büyük hem de ekonomik olarak güçlü ülkelerin dahi yüz binlerce mülteciyi kabul etmekte zorlandığını dile getiren Maas, bu nedenle yük paylaşımının önemli olduğunu söyledi.

Maas, Almanya olarak mülteciler konusunda en büyük ikinci donör ülke olduklarının, gelecek yıllarda da bu konuda sorumluluk almaya devam edeceklerini belirtti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:26 Kaynak: AA
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