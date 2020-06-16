Almanya'dan mültecilere yönelik kritik adım - Son Dakika

Almanya'dan mültecilere yönelik kritik adım

Almanya koronavirüs salgını sebebiyle sınırların kapatılmasından dolayı askıya aldığı sığınmacıların geri gönderilme uygulamasına yeniden hayata geçiriyor.

Almanya'dan mültecilere yönelik kritik adım, System.String[]

Almanya koronavirüs salgını sebebiyle sınırların kapatılmasından dolayı askıya aldığı sığınmacıların geri gönderilme uygulamasına yeniden hayata geçiriyor. Sığınmacılar, Dublin Anlaşması'na göre ilk ayak bastıkları Avrupa Birliği ülkesne geri gönderilecek.

Almanya, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Mart ayında ara verdiği sığınmacıların geri gönderilmesi uygulamasına aşamalı olarak yeniden başlayacağını duyurdu. Alman haber ajansı dpa'nın haberine göre Alman İçişleri Bakanlığı sınır dışı uygulamasının sınırların yeniden açılmasıyla birlikte başlayacağını doğrulattı. Avrupa Birliği ülkelerine iltica hukukunu düzenleyen Dublin Anlaşması'na göre, sığınmacılar ilk ayak bastıkları Avrupa Birliği ülkesinde mülteci başvurusunda bulunabiliyor. Yani eğer Almanya, başvuruyu incelerken söz konusu kişinin daha önce başka bir Avrupa Birliği ülkesine ayak bastığını tespit ederse, Dublin kuralları uyarınca başvuruda bulunan kişiyi o Avrupa ülkesine geri gönderebiliyor. Dublin Anlaşması'na Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sına Norveç, İzlanda, İsviçre ve Liechtenstein da kısmen dahil ediliyor.

DUBLİN ANLAŞMASINA YENİDEN DÖNÜŞ

Ancak Berlin yönetimi, 23 Mart'tan bu yana askıya alınan Dublin Anlaşması'na dönüşü aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Buna göre söz konusu sığınmacı önce Almanya'nın sınır komşularına kara yoluyla götürülecek, oradan da uçakla ilgili Dublin ülkesine gönderilecek. Bu uçuşlarda da "charter" uçaklar kullanılacak. Bu önlemin koronavirüsün kıtada yayılmasını engellemek amacıyla alındığı belirtildi. Ancak geri gönderilecek kişi COVID-19 belirtileri gösteriyorsa ya da hasta olduğu tespit edilirse tedavisi sona erinceye kadar Almanya'da kalabilecek. Sığınmacıların Almanya'dan çıkışı aşamalı olarak gerçekleşecek. Sığınmacılar öncelikle kara yoluyla Almanya'nın sınır komşularına götürelecek ve oradan da ilk ayak bastıkları Avrupa ülkesine hava yoluyla gönderilecek.


Avrupa Birliği, Koronavirüs, Almanya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 12:50 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Almanya'dan mültecilere yönelik kritik adım - Son Dakika Dünya

Son Dakika

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