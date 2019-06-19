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Almanya'dan Mursi'nin vefatına ilişkin açıklama

1 saat önce

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin "Mursi'nin ölümü nedeniyle üzüldük. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Almanya'dan Mursi'nin vefatına ilişkin açıklama, System.String[]
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin "Mursi'nin ölümü nedeniyle üzüldük. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." dedi.

Breul, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında Muhammed Mursi'nin Mısır'da özgür seçimlerle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olduğunu hatırlattı.
"Mursi'nin ölümü nedeniyle üzüldük. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullanan Breul, Mursi'nin ölüm sebebinin hızlı ve eksiz aydınlatılmasını desteklediklerini, bunu Mısır Savcılığının da beyan ettiğini söyledi.

Breul, "Aydınlatmanın uluslararası alanda değil de Mısır'da mı yapılmasını istiyorsunuz?" şeklindeki soruya, bu konuda ilk başvuru yapılacak yerlerin ulusal makamlar olduğu yanıtını verdi.
Mısır'daki cezaevi şartlarıyla ilgili insan hakları ve asgari standartların sağlanıp sağlanmadığına ilişkin ciddi endişe duyduklarına dikkati çeken Breul, bu konuyu Mısır yönetimine aktardıklarını belirtti.
Breul, Almanya'nın Mursi'nin ölümüyle ilgili konuyu ve Mısır'daki cezaevi şartlarını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gündemine getirip getirmeyeceğine ilişkin soruya da konuya ilişkin bilgisi olmadığı cevabını verdi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:38 Kaynak: AA
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