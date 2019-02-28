Almanya'dan Pakistan ve Hindistan'a İtidal Çağrısı
1 saat önce
BAKAN Maas, ayrıca Pakistan'ın teröre karşı mücadelede kararlı olması çağrısında bulundu.
BAKAN Maas, ayrıca Pakistan
'ın teröre karşı mücadelede kararlı olması çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da iki ülke arasındaki gerilimin endişeyle karşılandığı belirtildi. Açıklamada, gerilimin yükselmesinin barış ve istikrarı tehlikeye atabileceği uyarısında bulunuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:55
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