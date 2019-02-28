Son Dakika Haberleri: Almanya'dan Pakistan ve Hindistan'a İtidal Çağrısı

Almanya'dan Pakistan ve Hindistan'a İtidal Çağrısı

1 saat önce

BAKAN Maas, ayrıca Pakistan'ın teröre karşı mücadelede kararlı olması çağrısında bulundu.

Almanya'dan Pakistan ve Hindistan'a İtidal Çağrısı, System.String[]
BAKAN Maas, ayrıca Pakistan'ın teröre karşı mücadelede kararlı olması çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da iki ülke arasındaki gerilimin endişeyle karşılandığı belirtildi. Açıklamada, gerilimin yükselmesinin barış ve istikrarı tehlikeye atabileceği uyarısında bulunuldu.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:55 

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