Son Dakika Haberleri: Almanya'dan Puan Almalıydık, Bu Berbat'

Almanya'dan Puan Almalıydık, Bu Berbat'

2 saat önce

Almanya'ya karşı kötü savunma yaptıklarını vurgulayan Van Dijk, "Almanya'nın hareketli bir takım olduğunu biliyorduk ve buna rağmen kötü savunma yaptık. Çok daha iyi organize olmalıydık" dedi.

Almanya'dan Puan Almalıydık, Bu Berbat', System.String[]
Almanya'ya karşı kötü savunma yaptıklarını vurgulayan Van Dijk, "Almanya'nın hareketli bir takım olduğunu biliyorduk ve buna rağmen kötü savunma yaptık. Çok daha iyi organize olmalıydık" dedi. Van Dijk sözlerini, "İkinci yarıda iyi oynadık ve geri döndük ancak hiçbir şey kazanamadık. Almanya'dan en az 1 puan almalıydık. Bu sonuç kesinlikle berbat" ifadeleriyle tamamladı.

Almanya'nın Hollanda'yı 3-2 mağlup etmesiyle birlikte ikinci maçlar sonunda iki takım da 3 puan kazandı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:59 

Van, Almanya, Güncel
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