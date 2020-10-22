Almanya'dan riskli bölgelere yeni ülkeler ekledi - Son Dakika

Almanya'dan riskli bölgelere yeni ülkeler ekledi
22.10.2020 12:48
Almanya, riskli bölgelere İsviçre, Polonya, İrlanda ve Avusturya'nın büyük bölümünü ekledi.
Almanya, riskli bölgelere İsviçre, Polonya, İrlanda ve Avusturya'nın büyük bölümünü ekledi.
Alman hükümeti riskli ülke ve bölgeler listesini güncelledi. Alman hükümetinin hazırladığı riskli ülkeler listesine İsviçre, Polonya, İrlanda ve Avusturya'nın büyük bölümü eklendi. Son günlerde korona virüs vak'a sayılarının arması üzerine riskli bölge olarak kabul edilen bölgeler için daha önce alınan kurallar Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak. Kurallar arasında riskli bölgelerden gelenlerin test yaptırması gerekiyor. Test yaptırmayanlar ise karantinaya alınacak. - FRANKFURT
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