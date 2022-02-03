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Almanya'dan Rusya'da Deutsche Welle'nin yayınlarının yasaklanmasına tepki - Son Dakika

Almanya'dan Rusya'da Deutsche Welle'nin yayınlarının yasaklanmasına tepki

03.02.2022 20:12
Almanya'dan Rusya'da Deutsche Welle'nin yayınlarının yasaklanmasına tepki

Almanya Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Claudia Roth, Rusya'nın Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle'nin (DW) ülkesindeki yayınlarını yasaklamasına tepki gösterdi.

Almanya Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Claudia Roth, Rusya'nın Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle'nin (DW) ülkesindeki yayınlarını yasaklamasına tepki gösterdi.

Roth, yaptığı yazılı açıklamada, DW'nin yayınlarının yasaklanması kararının, Almanya'da lisans alma zorunluluğu bulunan Rus RT'nin Almanca yayın yapan kanalı "RT DE'nin" yayınlarının yasaklanmasına karşı alındığının açık olduğunu, bunu eşit görmenin temeli bulunmadığını savundu.

RT DE'nin lisanssız yayın yaptığını ve lisans başvurusu yapmadığını ifade eden Roth, Almanya'daki ilgili kurumun bunun temelinde karar verdiğini ve bu durumun Rusya'da lisansı iptal edilen DW'nin durumundan tamamen farklı olduğunu kaydetti.

Roth, "Rusya'da DW'nin yayın yasağı ve Moskova'daki ofisinin kapatılması hiçbir şekilde kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Rus tarafına RT'nin lisans sorunlarını siyasi tepki için istismar edilmemesi çağrısında bulunan Roth, "İkili ilişkilerde net adımlara ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

DW'nin Genel Müdürü Peter Limbourg da Rusya'da alınan karara karşı yasal yollara başvuracaklarını belirterek, "Rus hükümetinin bu saçma tepkisini protesto ediyoruz ve ilan edilen tedbirlere itiraz etmek için yasal işlem başlatacağız." ifadesini kullandı.

Limbourg, resmi yazı kendilerine ulaşana kadar Moskova ofisinden yayınlara devam edileceği bilgisini paylaşarak, ofisin kapatılması halinde bunun Rusya ile ilgili haberleri etkilemeyeceğini ve yayınların da artırılacağını söyledi.

Almanya'da medya konularında Lisanslama ve Denetleme Komisyonu (ZAK), dün aldığı kararla RT DE'nin yayınlarını yasaklamıştı.

ZAK'tan yapılan açıklamada, RT DE'nin Almanya'da gerekli yayın lisansı bulunmadığı gerekçesiyle yayınlarının yasaklandığı ifade edilmişti.

Rusya da Almanya'daki bu karara karşılık Deutsche Welle'nin Rusya ofisinin kapatılması ve muhabirlerinin akreditasyonlarının iptal edilmesinin yanı sıra Rusya'daki uydu ve diğer yayınlarının sonlandırılmasına karar verdiğini açıklamıştı.

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Deutsche Welle, Almanya, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'dan Rusya'da Deutsche Welle'nin yayınlarının yasaklanmasına tepki - Son Dakika


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