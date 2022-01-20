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Almanya'dan Rusya'ya gerilimi azaltma çağrısı - Son Dakika

Almanya'dan Rusya'ya gerilimi azaltma çağrısı

20.01.2022 18:27
Almanya'dan Rusya'ya gerilimi azaltma çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna'nın doğusundaki gelişmelere ilişkin Rusya'ya gerilimi azaltması çağrısında bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna'nın doğusundaki gelişmelere ilişkin Rusya'ya gerilimi azaltması çağrısında bulundu.

Bakan Baerbock, Berlin'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Baerbock, "Rusya'yı gerilimi azaltmak için adımlar atmaya çağırıyoruz" dedi.

ABD'li mevkidaşıyla siyasi diyaloğun krizden çıkmanın tek yolu olduğu konusunda hemfikir olduklarını belirten Baerbock, "Bunu yapma isteği son birkaç haftada çok net şekilde ortaya çıktı. Ne yazık ki Rusya farklı bir dil konuşuyor." dedi.

Baerbock, Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri birlik yığmasına ve Belarus'taki askeri manevralarına ilişkin, "Rusya saldırgan bir tutum takınması durumunda bunun sonuçları olacaktır. Asıl konu Avrupa'daki barış düzeninin korumasıdır. Bu yüzden onu koruyucu kalkanla korumaktan başka seçenek yok. Tedbirler Almanya ve ABD için ekonomik sonuçlar anlamına gelse bile. Her bir adım buna değer." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın güvenliği ve Rusya'ya yaptırımlar konusunda da hemfikir olduklarına işaret eden Baerbock, "Bu yaptırımların gerçekten etkili olması da gerekir. En etkili yaptırım ile gerilimin azaltılması gerekiyor." diye konuştu.

Alman Bakan ayrıca gerilimin daha fazla artması durumunda enerji dahil olmak üzere her türlü yaptırım şeklinin masada olacağını anımsattı.

NATO ile Rusya arasında 2 yıldır görüşmelerin olmadığına değinen Baerbock, şimdi tekrar diyalog ve görüşmelerin olmasının iyi bir adım olduğunu kaydetti.

Baerbock, Ukrayna konusunda Normandiya formatının önemine dikkati çekerek, "Fransa ve ben şahsen bu formatın yaşaması için elimizden geleni yapacağız. Fransız mevkidaşımla Ukrayna'ya beraber ziyaret gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Bakan Baerbock, İran'ın nükleer çalışmalarına ilişkin de "İran maalesef nükleer tırmanış sarmalını müzakerelere paralel olarak döndürmeye devam ettiği için zaman azalıyor." dedi.

İran, nükleer silahları olmayan bir ülke için eşi görülmemiş şekilde yüzde 60 uranyum zenginleştirme kapasitesine ulaştığına dikkati çeken Baerbock "Bunun için makul bir açıklama yok ve İran da buna makul bir açıklama getirmiyor. Hedef hala nükleer anlaşmaya varmak ve uranyum zenginleştirmesini durdurmak. " ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Almanya, ABD ve batılı müttefiklerin Ukrayna ihtilafında birlikte durduklarını belirterek, gerilimin mi yoksa diplomasi yolunun mu seçileceğinin Rusya'ya bağlı olduğunu söyledi.

Blinken, ortak hedefin diplomatik çözüm bulunması yönünde olduğunu ifade ederek, "Rusya ile görüşmelerimiz doğrudan ve açıktı. ABD ve Avrupa arasındaki birlik bize Rusya'nın sahip olmadığı gücü veriyor. Rus askeri birliklerinin Ukrayna sınırını geçmesi ve Ukrayna'ya yönelik yeni saldırgan eylemler gerçekleştirmesi halinde bunun hızlı ve sert sonuçları olacağını açıkça belirttik." dedi.

Rusya'nın hibrit saldırılar ve istikrarsızlaştırma faaliyetleri gibi çeşitli araçlar kullanabileceğini belirten Blinken, bu konuda eş güdümlü cevap verilmesi için her türlü senaryoya hazırlandıklarını kaydetti.

Blinken, "Yaptırımların gerekli olduğu ortaya çıkarsa, bunlar birbirini tamamlayıcı, birbirini güçlendiren ve yakından koordineli olacaktır." diye konuştu.

Kuzey Akım 2 boru hattının Moskoya'ya karşı bir baskı aracı olduğunu ifade eden Blinken, "Henüz Kuzey Akım'dan gaz geçmiyor. Bu da boru hattının Rusya için değil Almanya, ABD ve müttefiklerimiz için bir baskı aracı olduğu anlamına geliyor." dedi.

Blinken, Ukrayna'ya askeri yardım yapılmasının Rusya'ya karşı bir provokasyon olmadığını vurgulayarak, askeri desteğin Ukrayna'yı kendisini savunacak duruma getirmesi yönünde olduğunu kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı, yarın Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile yapacağı görüşmede bu ihtilafı azaltmak için diplomatik bir yol bulma konusunda ABD ve Avrupalı müttefiklerin ortak görüşünü temsil edeceğini aktardı.

İran nükleer görüşmelerine ilişkin de değerlendirmede bulunan Blinken, bu konuda bazı mütevazi ilerlemeler sağlandığını, ancak istenilen yerde olmadıkları belirtti.

Baerbock ve Blinken, ikili görüşme öncesinde Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı James Cleverly ile bir araya gelmişti.

Blinken yarın da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelecek.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Almanya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Almanya'dan Rusya'ya gerilimi azaltma çağrısı - Son Dakika
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