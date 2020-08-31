Almanya'dan Rusya'ya Navalny için çağrı - Son Dakika

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya'da tedavisi süren Rus muhalif lider Alexei Navalny olayında sonuca ulaşılması için Avrupa'nın Rusya'ya baskıya devam edeceğini açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Paris'te düzenlenen bir konferansta konuşmacı olarak davet edildi. Rusya'ya yönelik Alexei Navalny hakkında açıklama yapan Maas, "Avrupa, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikasına uymayacak ve Rusya'ya Navalny vakasına açıklık getirmesi için baskıya uygulamaya devam edecektir" dedi.

Navalny vakasında olan karışıklığa yönelik sınır ötesi çözüme ulaşmak adına yaptığı konuşmada Maas, "Bu farkındalık Avrupa'nın çok taraflı dış politikasının temel taşını oluşturuyor. Rusya ile olan ilişkinin üzerinde kara bulutlar geziyor, Rusya'nın Navalny konusunda açıklığa kavuşmak için daha çok katkıda bulunması gerekli" ifadelerini kullandı.

Tomsk kentinden Moskova'ya dönerken uçakta fenalaşan ve zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan muhalif lider Alexei Navalny, tedavisi için Almanya'nın başkenti Berlin'e getirilmişti. Navalny'nin destekçileri ise kendisinin biri tarafından zehirlendiğini düşünüyor. - FRANKFURT